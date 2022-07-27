Требуется активировать кнопку оплат на сайте, подключив уже установленный Юмани. Домен куплен, но не работает, необходимо его активировать. Также требуется внести небольшие правки на сайт. Убедитесь в корректной работе всех функций.
Доработка сайта на Wordpress
Необходимо решить несколько задач, по действующему сайту на wordpress.
1 - Хочу сделать страницу в тильде, нужна помощь как ее затем подключить к сайту, чтобы по адресу сайта отображалась страница тильды.Насколько разобрался есть решение в виде плагина: https://help-ru.tilda.cc/wordpressвам надо будет поставить, или предложить решение.
2 - решить несколько задач от сео: Битые ссылки - обнаружены 404 устранить
3 - На сайте есть программа лояльности - но она работает с багами, надо поправить и доработать.
Все детали по тз и сайт, я скину в личку. Спасибо за понимание. Нужен человек хорошо понимающий в вордпресс.
Заявки фрилансеров
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