Доработка сайта на Wordpress

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Закрыт2 заявки1057 просмотров

Необходимо решить несколько задач, по действующему сайту на wordpress.

1 - Хочу сделать страницу в тильде, нужна помощь как ее затем подключить к сайту, чтобы по адресу сайта отображалась страница тильды.Насколько разобрался есть решение в виде плагина: https://help-ru.tilda.cc/wordpressвам надо будет поставить, или предложить решение.

2 - решить несколько задач от сео: Битые ссылки - обнаружены 404 устранить

3 - На сайте есть ﻿программа лояльности - но она работает с багами, надо поправить и доработать.

Все детали по тз и сайт, я скину в личку. Спасибо за понимание. Нужен человек хорошо понимающий в вордпресс.

TildaWordPress
3 года назад
KovalMariya
Мария 
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