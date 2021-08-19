KovalMariya

Действующий сайт на битрикс. Реализован парсер отчетности, но работает с ошибками. Необходимо доработать его и устранить проблемные места.Детали тз скину в ЛС. Спасибо за понимание.
Мария Ковалева KovalMariyaKovalMariya
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Действующий сайт на Laravel. Появилась необходимость доработать админ.панель.1 - Нужно реализовать график статистики посещений сайта (детали в ЛС)2 - Сделать функционал работы с пользователями в админ части сайта ( добавление пользователя, удаление, редактирование, назначение ролей)Как ...Веб-программирование12 заявокЗакрытгод назад
Действующий сайт на битрикс. Надо доработать отбивки на почту покупателям.А также немного поправить визуально (сьехали стрелки баннера)Закрытгод назад
Необходимо решить несколько задач, по действующему сайту на wordpress. 1 - Хочу сделать страницу в тильде, нужна помощь как ее затем подключить к сайту, чтобы по адресу сайта отображалась страница тильды.Насколько разобрался есть решение в виде плагина: [url=https://help-ru.tilda.cc/wordpress]https://help-ru.tilda.cc/wordpress[/url]вам ...Закрытгод назад
Референсы 1. https://land-book.com/websites/31770-web-design-mobile-app-tampa-fl-spicytuna-design 2. https://land-book.com/websites/29791-digital-banking-solutions-accept-payments-online-speedyДизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
создать мобильную версию сайта, работает на CMF Arte 7.0HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Верстка и программирование 2 внутренних страниц на Опенкарт, дизайн готов, скину в личку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
В Joomshopping встроена функция "Склад", нужно будет к существующему скрипту импора/экспорта дописать возможность загрузки/выгрузки остатков. 1/Также добавим в шаблон сайта отображение кол-ва на складе. нужна отдельная загрузка, не будем смешивать с имеющейся, которая работает и хорошо. 1. ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
интеграция сайта Джумла с Insales.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
приложение под названием web collaborative whiteboard. ЕЕ исходный код есть в открытом доступе(на гитхабе. нужна Ваша помощь : 1) показать,как можно изменять размер доски(в исходном коде) 2)сделать доску кроссбраузерной(провести отладку),чтобы с ней можно было работать в разных ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт2 года назад
Задача: настроить связку Инстаграмм+Фейсбук и затем настроить тергетинговую рекламу для Инстаграмм.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен2 года назад
С сайта сейчас добавляем вручную, а хотим автоматом. Настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта в Инстаграм аккаунт. ДжумлаЗакрыт2 года назад
нам нужно дизайнер на разработку интерфейса CRM-системы. Важно качество работы со шрифтами, чистый и аккуратный стиль. ТЗ в личку вышлю.Дизайн интерфейсов и игр27 заявокЗакрыт2 года назад
Отрисовать 5 внутренних страниц по образцу , . ТЗ скину в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
С сайта сейчас добавляем вручную, а хотим автоматом. Настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта в Инстаграм аккаунт. ДжумлаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Несколько задач по действующему сайту. Сайт на Битрикс, лицензия обновлена. Нужно внедрить на сайт модуль авторизации по номеру телефона. И нужен на сайт модуль с доставкой сдэк и возможностью оформления заказа с данным функционалом. Нужен человек понимающий в битриксСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт2 года назад
Создание Страницы решения Управление оттоком персонала и сопутствующую структуру на сайте ABC (https://abcconsulting.ru/) ТЗ в личкуСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Интренет-магазин на Джумла, настроить Инстаграм фидИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Фронтенд дорабтки нужны по сайту на YII. Подробности скину в личные сообщения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад