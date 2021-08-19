KovalMariya

Несколько задач по действующему сайту. Сайт на Битрикс, лицензия обновлена. Нужно внедрить на сайт модуль авторизации по номеру телефона. И нужен на сайт модуль с доставкой сдэк и возможностью оформления заказа с данным функционалом. Нужен человек понимающий в битрикс