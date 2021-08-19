KovalMariya

Мария Ковалева KovalMariya

 
36 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$967
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
23
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
pavelgondarenko
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$84
10 баллов
год назад
Отрисовать дизайн Главной страницы
все отлично
Все отлично
Ответный отзыв
Osthed
Глеб 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$35
10 баллов
2 года назад
Создать мобильную версию сайта, работает на CMF Arte 7.0
Рекомендую данного заказчика, договорились, все выполнили!
Общительный исполнитель, работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
web_deness
Денис 
29 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$34
10 баллов
2 года назад
Верстка и программирование 2 внутренних страниц на Опенкарт
Отличный заказчик!) Все правки по факту, моментальная оплата) Всем рекомендую к сотрудничеству!)
Рекомендую! Будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
AndreyRav
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$21
10 баллов
2 года назад
Настроить связку Инстаграмм+Фейсбук и затем настроить таргетинговую ре
Был рад сотрудничеству
Все отлично, хорошая работа, в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Liya_designer
Лия 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Отрисовать 5 внутренних страниц по образцу
Спасибо, Мария, вы очень приятный человек)
Профессионально, качественно и в срок. Отзывчивая и дружелюбная девушка-специалист . Буду обращаться еще!
Ответный отзыв