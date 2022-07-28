Отрисовать дизайн Главной страницы

У [url=https://freelancehunt.work/out/https%3A%2F%2Ftrustwallet.com%2Fru%2F]https://trustwallet.com/ru/[/url] есть мобильные приложения, но нет web-версии, нужно взять и создать дизайн в Figma Android версии. Перенести все экраны! Дизайн нужно сделать таким образом, чтобы на основе него смогли бы сделать web-версию под ...