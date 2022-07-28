Отрисовать дизайн Главной страницы

Необходимо оформить дизайн сайта. Сайт компании специализирующейся на 3d печати. Тема сайта есть, https://www.adddi.com.ua/ необходимо дорисовать или подобрать оформление. Всего будет 4 страницы. На главной 3-4 блока и форма для сбора обратной связи. Примеры похожего дизайна https://3form.com.ua/ https://3d-model.com.ua/?gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_YqVr3q2HD-mCOkO4GLO8FXmcAlEDHFRWnA0NTh-PjMyedRqgxjqbQaAnwdEALw_wcB
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