Перерисовать дизайн TrustWallet

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки805 просмотров
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У https://trustwallet.com/ru/ есть мобильные приложения, но нет web-версии, нужно взять и создать дизайн в Figma Android версии. Перенести все экраны! Дизайн нужно сделать таким образом, чтобы на основе него смогли бы сделать web-версию под ПК.

2 года назад
Aldmelit
Дмитрий 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад