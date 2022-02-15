Добавить страницу к сайту / отрисовать картинки.

Нужно сделать дизайн билбордов для застройщика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В макете https://www.figma.com/file/yqtRLV70RdDrRVyZsD6fQy/mywot.su?node-id=0%3A1 (профиль/главная)
В профиле добавить кнопку "Персональные акции", также эту кнопку вынести на главную страницу рядом с профилеем. В профиле данную кнопку нужно выделить, чтобы она выделялась среди остальных в профиле.
При нажатии на кнопку открывается страница где располагаются картинки призов, которые человек забирает (отрисовать)
Картинки:
1) Картинка, содержащая %, который даётся человеку. К ячейке с картинкой идёт какой-либо текст - информация. Далее под ячейкой кнопка "получить" / "получено". Отрисовать 3-4 картинки разной цветовой гаммы. %: 25, 30, 35, 40.
2) Картинка, отображающая сумму, которая будет подарена человеку. К ячейке с картинкой идёт какой-либо текст - информация. Под ней кнопка "получить" / "получено". Отрисовать 3-4 картинки разной цветовой гаммы. Суммы: 100 руб
3) Картинка, отображающая то, что будет дана голда в танках. голда - премиум валюта в игре. Далее под ячейкой кнопка "получить" / "получено".
4) Картинка, отображающая то, что будет дан "повышенный окуп". К ячейке с картинкой идёт какой-либо текст - информация. Под ней кнопка "получить" / "получено".
Сделать другой вариант страницы, когда у человека нет бонусов. Просто написать текст "Открывайте кейсы или покупайте аккаунты и получайте персональные бонусы. - кнопка "перейти на главную" Ниже "какими могут быть бонусы" и т.д короче просто текст...
Не присылайте +500 проектов, киньте 1-2 лучший из своих и этого будет достаточно.
Обязательно пришлите примеры того, как умеете отрисовывать картинки/банеры.
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