Добавить страницу к сайту / отрисовать картинки.

В макете https://www.figma.com/file/yqtRLV70RdDrRVyZsD6fQy/mywot.su?node-id=0%3A1 (профиль/главная)

В профиле добавить кнопку "Персональные акции", также эту кнопку вынести на главную страницу рядом с профилеем. В профиле данную кнопку нужно выделить, чтобы она выделялась среди остальных в профиле.

При нажатии на кнопку открывается страница где располагаются картинки призов, которые человек забирает (отрисовать)

Картинки:

1) Картинка, содержащая %, который даётся человеку. К ячейке с картинкой идёт какой-либо текст - информация. Далее под ячейкой кнопка "получить" / "получено". Отрисовать 3-4 картинки разной цветовой гаммы. %: 25, 30, 35, 40.

2) Картинка, отображающая сумму, которая будет подарена человеку. К ячейке с картинкой идёт какой-либо текст - информация. Под ней кнопка "получить" / "получено". Отрисовать 3-4 картинки разной цветовой гаммы. Суммы: 100 руб

3) Картинка, отображающая то, что будет дана голда в танках. голда - премиум валюта в игре. Далее под ячейкой кнопка "получить" / "получено".

4) Картинка, отображающая то, что будет дан "повышенный окуп". К ячейке с картинкой идёт какой-либо текст - информация. Под ней кнопка "получить" / "получено".

Сделать другой вариант страницы, когда у человека нет бонусов. Просто написать текст "Открывайте кейсы или покупайте аккаунты и получайте персональные бонусы. - кнопка "перейти на главную" Ниже "какими могут быть бонусы" и т.д короче просто текст...

Не присылайте +500 проектов, киньте 1-2 лучший из своих и этого будет достаточно.

Обязательно пришлите примеры того, как умеете отрисовывать картинки/банеры.