Концепция есть, необходим стиль сайта, будут даваться примеры картинок, необходимо адаптация и прорисовка под тз для сайта и социальных сетей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать дизайн портала спортивных абонементов.
Отрисовать:
1) Функционал ЛК пользователя - десктоп и 2 адаптива
2) Авторизация и регистрация на моб и планшете
3) Состояние кнопок, фильтров, поиска
4) Устранить мелкие ошибки
5) "Причесать макет"
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