Редизайн проекта

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок886 просмотров
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Сайт: ggwot.su

Проект в фигме.

Что требуется:

- Сделать редизайн сайта, с сохранением текущих элементов/полей .

Придумать новую цветовую гамму сайта. Подобрать на весь сайт единый дизайн код на элементы (кнопки, карточки товара и т.д)

Сделать дизайн более мягким, а также с правильной разметкой главной и других страниц.

Логотип по форме оставить таким же, цвет можно поменять.

По поводу банеров размещенных на странице: http://dl4.joxi.net/drive/2022/02/13/0018/1444/1234340/40/fa4d506ba0.png

Банеры нужны, но их нужно также переделать, подогнать под единые элементы.

Сделать дизайн более дружелюбным, живым.

Повторю, все элементы что сейчас даны на сайте оставить! Можно изменять их формы, размеры, цветовую гамму. Но сами элементы должны быть сохранены.

Сделать единое окошко ошибок на сайте (alert) сейчас они зеленые и высвечиваются справа на сайте.

Сделать новое окно пополнения баланса.

В этом окне сделать поле для ввода суммы пополнения, промокода (выводить % который даёт промокод, если он активный, а также если промокод не активный выводить "промокода не существует - сделать alert), а также методы оплаты: qiwi, яндекс, виза/мастеркард, карта мир, другое), кнопку продолжить.

**На странице товара: http://dl3.joxi.net/drive/2022/02/13/0018/1444/1234340/40/e2d1773492.png

Убрать "качество товара редчайшее, гарантированный аккаунт"

Сделать более приятным окошко самого товара и информации о товаре.

Танк который справа можно оставить или заменить или уменьшить.

Добавить стрелочку назад на главную страницу

Если на товар скидка, то сделать пометку что на нём скидка и зачеркнутую цену.

**На странице рандомных аккаунтов: http://dl4.joxi.net/drive/2022/02/13/0018/1444/1234340/40/8987807332.png

Оставить всё что есть, но также подправить элементы, цветовую гамму и т.д + добавить "если на товар скидка, то сделать пометку что на нём скидка и зачеркнутую цену. "

.delete (http://dl3.joxi.net/drive/2022/02/13/0018/1444/1234340/40/73bddb5429.png);

**Тут: https://ggwot.su/reviews

Сделать показ 8 отзывов, и единые элементы

В общем и целом поправить дизайн без дополнений.

2 года назад
DarkDend
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
goroobets
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$150
17 дней
UAH
Сделано всё в срок, без каких либо проблем
Работать было очень легко, быстро нашли общий язык. Заказчик своевременно оплатил работу и всегда был на связи. Спасибо! Буду рада помочь ещё!
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