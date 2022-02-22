Нарисовать дизайн одностраничного сайта для школы кунг-фу.

$65
Дизайн сайтовЗавершен29 заявок1472 просмотра
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Нужно нарисовать дизайн одностраничного сайта + дизайн всплывающего попап окна + страница спасибо.

Требуется придерживаться технического задания при работе,  изменения допускаются но нужно согласовывать. 

Остальной материал предоставлю уже выбранному исполнителю ссылкой из облака яндекс.диска.

Требуется во время выполнения работы первых два блока сайта согласовать.

Все вопросы и согласование будут через телеграм.

Срок выполнения 5 дней.

Выбирать исполнителя буду по следующим критериям:

1. Вы присылаете 3 ваши лучшие работы.

2. Изучаю ваши отзывы.

3. Предпочтение будет тому кто работал в тематике спорта, фитнеса.

2 года назад
aleksandr_pupkov
Александр 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$65
10 дней
Спасибо за работу. Артём выполнил дизайн раньше срока на 2 дня с минимальными правками. Доволен результатом, соблюдены все условная ТЗ. Еще обращусь.
Отличный заказчик. Было приятно работать с вами.
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