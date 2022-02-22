Привет. Нужен дизайн сайта для репетитора. Основная идея: Репетиторство на дому у заказчиков, индивидуальный подход. Обучение чтению, постановка скорочтения, обучение счету. Основные блоки: 1. Главный экран с тематическим фото и заголовком, кнопкой действия. ...
Нарисовать дизайн одностраничного сайта для школы кунг-фу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн одностраничного сайта + дизайн всплывающего попап окна + страница спасибо.
Требуется придерживаться технического задания при работе, изменения допускаются но нужно согласовывать.
Остальной материал предоставлю уже выбранному исполнителю ссылкой из облака яндекс.диска.
Требуется во время выполнения работы первых два блока сайта согласовать.
Все вопросы и согласование будут через телеграм.
Срок выполнения 5 дней.
Выбирать исполнителя буду по следующим критериям:
1. Вы присылаете 3 ваши лучшие работы.
2. Изучаю ваши отзывы.
3. Предпочтение будет тому кто работал в тематике спорта, фитнеса.
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