Дизайн первого/главного блока лендинга

Необходимо сделать первый блок лендинга (ста, текст и фото есть), также есть референс

Сделать нужно прям сейчас (до 2 ночи мск)

Пишите, кто готов взяться за работу сразу :)

Цену и сроки

Заявку начните со слова "Трой", чтобы я убедилась, что вы прочитали, что нужно приступить сразу