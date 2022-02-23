Дизайн первого/главного блока лендинга

Здравствуйте, расскажите пожалуйста подробнее о сайте и сумме
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать первый блок лендинга (ста, текст и фото есть), также есть референс
Сделать нужно прям сейчас (до 2 ночи мск)
Пишите, кто готов взяться за работу сразу :)
Цену и сроки
Заявку начните со слова "Трой", чтобы я убедилась, что вы прочитали, что нужно приступить сразу
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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