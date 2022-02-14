Разработать дизайн сайта

Нужно сделать дизайн сайта по прототипу. Дизайн должен быть в Фигме.

Прототип дам в личку.

Цена - 6000 руб.

Сроки - 2 дня. В идеале 1.

Нужно вечером показать работу, хотя бы в черновом варианте. Если не можете приступить сразу, не оставляйте заявку.

Если сотрудничество будет успешным, нужно будет разработать внутренние страницы 4-5 страниц. Обсудим отдельно.