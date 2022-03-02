Необходимо перерисовать дизайн

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки882 просмотра
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Из файлов в PNG в figma со структурой. 

2 года назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexandromiller
Александра 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
14 дней назад
2 года назад
$80
5 дней
Спасибо за работу, сделано быстро и с пониманием!
Иван - замечательный заказчик. Четко поставлена задача, соблюдены сроки, все по общей договоренности. Всегда на связи. Спасибо!
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