Лендинг для CRM

Благодарю за проделанную работу, не ожидал такой хороший результат за такое короткое время, правок практически не было, в работе ничего лишнего, всё по делу. Наталья всегда на связи, терпеливо ответила на все мои каверзные вопросы, прекрасный человек и специалист своего дела! Буду не раз к ней ещё обращаться!