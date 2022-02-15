Лендинг для CRM

Дизайн сайтовЗавершен38 заявок1004 просмотра
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Нужен современный минималистичный дизайн, ТЗ выбранному исполнителю. Желательно, чтобы у вас в портфолио были подобные работы. Жду предложений по стоимости и срокам. 

2 года назад
guest_1644520171907
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
natalinasv
Наталья 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$200
14 дней
RUB
Благодарю за проделанную работу, не ожидал такой хороший результат за такое короткое время, правок практически не было, в работе ничего лишнего, всё по делу. Наталья всегда на связи, терпеливо ответила на все мои каверзные вопросы, прекрасный человек и специалист своего дела! Буду не раз к ней ещё обращаться!
Спасибо за интересный проект!
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