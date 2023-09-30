| Макет сайта 👉 Вёрстка | << Создание адаптивных макетов, реализация под любую cms >>
Привет!👋 Я WEB-дизайнер с опытом, готов помочь вам с разработкой сайта для вашего дела. Создаю не просто красивый дизайн, а дизайн который работает. Реализую все ваши идеи и задумки, с натяжкой на любую cms платформу. Практически всегда на связи, в любой момент готов обсудить детали, и приступить к качественному выполнению проекта.
Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, многостраничники.)
Работаю с:
CMS:
▪ Tilda
▪ Wordpress
▪ OpenCart
▪ Bitrix
Языки программирования:
▪ HTML5
▪ CSS3
▪ React JS
График рабочего дня
График работы: понедельник-пятница (c 9:00 до 20:00)
Мои контакты!
▪ E-mail: [email protected]
▪ Telegram: @conceptty
Портфолио
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Дизайн сайтов
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