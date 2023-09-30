| Макет сайта 👉 Вёрстка | << Создание адаптивных макетов, реализация под любую cms >>

Привет!👋 Я WEB-дизайнер с опытом, готов помочь вам с разработкой сайта для вашего дела. Создаю не просто красивый дизайн, а дизайн который работает. Реализую все ваши идеи и задумки, с натяжкой на любую cms платформу. Практически всегда на связи, в любой момент готов обсудить детали, и приступить к качественному выполнению проекта.

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, многостраничники.)

Работаю с:

CMS:

▪ Tilda

▪ Wordpress

▪ OpenCart

▪ Bitrix

Языки программирования:

▪ HTML5

▪ CSS3

▪ React JS

График рабочего дня

График работы: понедельник-пятница (c 9:00 до 20:00)

Мои контакты!

▪ E-mail: [email protected]

▪ Telegram: @conceptty