Обо мне
Опыт работы: 15 лет (Россия, США, Германия, Чехия);
Профессионализм и высокое качество в оговоренные сроки;
Официальное сотрудничество с физическими и юридическими лицами;
Разработка и/или адаптация дизайна под любую платформу.
Специализация
web-сервисы и ПО,
моб. приложения,
прототипирование,
корпоративные сайты,
интернет-магазины, e-commerce,
новостные сайты и блоги,
email рассылки,
адаптивные мобильные версий
и многое другое…
В чём работаю
Figma
Photoshop
Illustrator
InDesign
Схемы работы:
Фиксированная стоимость:
Подходит для решения небольших дизайн-задач, сроком до 1–2 недель. Объём работ, сроки и стоимость проекта зафиксированы составленным техническим заданием.
Плюсы:
Фиксированная стоимость проекта
Минусы:
Необходимо чётко составленное техническое задание
Отсутствие гибкости изменения проекта в процессе реализации
Изменение функционала, за рамками тех. задания и сроков, приводит к увеличению бюджета
Почасовая оплата:
Эффективно для создания MVP, средних и больших проектов с гибкой разработкой. Оплачивается только время затраченное на работу.
Плюсы:
Быстрый старт с минимальным техническим заданием
Гибкое управление в процессе реализации и обсуждении проекта
Неограниченное число правок и изменений, как на этапе разработки, так и после утверждения проекта
Способы оплаты
перевод на карту банка
электронные кошельки
Что вы получаете:
Профессиональное качество, подтверждённое многолетним опытом и отзывами довольных клиентов;
Структурированный макет, с проработанными стилями и UI-китом для разработчиков;
Консалтинговую поддержку на всех этапах разработки проекта;
Отчёт по каждому этапу проделанной работы
Telegram: @efnity
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