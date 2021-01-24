Дизайн приложений и сервисов

Обо мне

Опыт работы: 15 лет (Россия, США, Германия, Чехия);

Профессионализм и высокое качество в оговоренные сроки;

Официальное сотрудничество с физическими и юридическими лицами;

Разработка и/или адаптация дизайна под любую платформу.

Специализация

web-сервисы и ПО,

моб. приложения,

прототипирование,

корпоративные сайты,

интернет-магазины, e-commerce,

новостные сайты и блоги,

email рассылки,

адаптивные мобильные версий

и многое другое…

В чём работаю

Figma

Photoshop

Illustrator

InDesign

Схемы работы:

Фиксированная стоимость:

Подходит для решения небольших дизайн-задач, сроком до 1–2 недель. Объём работ, сроки и стоимость проекта зафиксированы составленным техническим заданием.

Плюсы:

Фиксированная стоимость проекта

Минусы:

Необходимо чётко составленное техническое задание

Отсутствие гибкости изменения проекта в процессе реализации

Изменение функционала, за рамками тех. задания и сроков, приводит к увеличению бюджета

Почасовая оплата:

Эффективно для создания MVP, средних и больших проектов с гибкой разработкой. Оплачивается только время затраченное на работу.

Плюсы:

Быстрый старт с минимальным техническим заданием

Гибкое управление в процессе реализации и обсуждении проекта

Неограниченное число правок и изменений, как на этапе разработки, так и после утверждения проекта

Способы оплаты

перевод на карту банка

электронные кошельки

безопасный платеж

Что вы получаете: