efnity

Илья efnity

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Дизайн приложений и сервисов

Обо мне

  • Опыт работы: 15 лет (Россия, США, Германия, Чехия);

  • Профессионализм и высокое качество в оговоренные сроки;

  • Официальное сотрудничество с физическими и юридическими лицами;

  • Разработка и/или адаптация дизайна под любую платформу.

Специализация

  • web-сервисы и ПО,

  • моб. приложения,

  • прототипирование,

  • корпоративные сайты,

  • интернет-магазины, e-commerce,

  • новостные сайты и блоги,

  • email рассылки,

  • адаптивные мобильные версий
    и многое другое…

В чём работаю

  • Figma

  • Photoshop

  • Illustrator

  • InDesign

Схемы работы:

Фиксированная стоимость:

Подходит для решения небольших дизайн-задач, сроком до 1–2 недель. Объём работ, сроки и стоимость проекта зафиксированы составленным техническим заданием.

Плюсы:

  • Фиксированная стоимость проекта

Минусы:

  • Необходимо чётко составленное техническое задание

  • Отсутствие гибкости изменения проекта в процессе реализации

  • Изменение функционала, за рамками тех. задания и сроков, приводит к увеличению бюджета

Почасовая оплата:
Эффективно для создания MVP, средних и больших проектов с гибкой разработкой. Оплачивается только время затраченное на работу.
Плюсы:

  • Быстрый старт с минимальным техническим заданием

  • Гибкое управление в процессе реализации и обсуждении проекта

  • Неограниченное число правок и изменений, как на этапе разработки, так и после утверждения проекта

Способы оплаты

Что вы получаете:

  • Профессиональное качество, подтверждённое многолетним опытом и отзывами довольных клиентов;

  • Структурированный макет, с проработанными стилями и UI-китом для разработчиков;

  • Консалтинговую поддержку на всех этапах разработки проекта;

  • Отчёт по каждому этапу проделанной работы

Telegram: @efnity

FigmaInDesignIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
7%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
irina0607
47 летЛатвия
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
$3
10 баллов
6 месяцев назад
Вырезать объект из одной картинки, уменьшить и расположить на другой
Отличный исполнитель, все быстро, качественно, разумные цены!
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, быстрая коммуникация и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_16682586112356
год в сервисе
Был
год назад
$20
9 баллов
год назад
Верстка 3-х работ в Adobe InDesign
Быстрый ответ от исполнителя и качественная работа, все супер, спасибо !
Все прошло отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Редизайн первого экрана сайта провайдера
Рекомендую данного исполнителя. Илья, предоставил дизайн первого экрана в 2 вариантах. В общении вежлив и на связи.
Вежливый и ответственный заказчик. Быстрая коммуникация и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dmitry848
Дмитрий 
29 летГрузия
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
$4
10 баллов
3 года назад
Отредактировать дизайн эскиза инставизитки
Быстро и четко. Исполнитель учел все пожелания, всегда на связи. Рекомендую
Работа с Дмитрием прошла легко и быстро. Чётко поставленное ТЗ, мгновенная оплата и обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству 👍🏻
Ответный отзыв
aesemenov2007
58 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
9 баллов
3 года назад
Баннер для сайта
Благодарю Илью за стойкость, хладнокровие, выдержку и отзывчивость при создании рекламного баннера требовательному, нудному и справедливому заказчику :-)))
Ок
Ответный отзыв
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2 отзыва
$12/час
от 3 дней
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