Maxdesigneruix

Максим Maxdesigneruix

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Эффективный Web - дизайн!

Web design & Mobile design

Красиво, понятно, удобно.

Работаю в Figma, и Adobe Photoshop

Способы оплаты

Принимаю оплату на карту Монобанка или криптой в USDT.

Мои контакты

Telegram — @Maxdesuix

#39Создание логотипов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#464
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Отзывы заказчиков

dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
4 месяца назад
5 несложных логотипов для сайтов
Создание логотипов
5++++++++++++++
Было поставлено четкое техническое задание.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#2406