Эффективный Web - дизайн!
Web design & Mobile design
Красиво, понятно, удобно.
Работаю в Figma, и Adobe Photoshop
Способы оплаты
Принимаю оплату на карту Монобанка или криптой в USDT.
Мои контакты
Telegram — @Maxdesuix
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#464
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 месяца назад
Создание логотипов
5++++++++++++++
Ответный отзыв
Было поставлено четкое техническое задание.
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#2406