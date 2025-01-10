Требуется визуально освежить действующий сайт на платформе Tilda. Необходимо улучшить дизайн для повышения привлекательности и удобства использования. Оплата возможна только на не российские карты.
5 несложных логотипов для сайтов
Здравствуйте, нужно сделать логотипы для:
52dpk.ru
agroinst.ru
agroinst.ru
52met.ru
nn-agro.ru
лого: сам урл (52dpk.ru) + иконнка или картинка на Ваш вкус. Не принципиально.
2-3 варианта каждого, 1 правка максимум.
2-3 дня.
2500р. UZDT
хороший отзыв 100%
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