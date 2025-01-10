5 несложных логотипов для сайтов

$30
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки37 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать логотипы для:

52dpk.ru

agroinst.ru

agroinst.ru

52met.ru

nn-agro.ru

лого: сам урл (52dpk.ru) + иконнка или картинка на Ваш вкус. Не принципиально.

2-3 варианта каждого, 1 правка максимум.

2-3 дня.

2500р. UZDT

хороший отзыв 100%

Создание логотипов
4 месяца назад
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Maxdesigneruix
Максим 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$15
1 день
5++++++++++++++
Было поставлено четкое техническое задание.

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Maxdesigneruix
Максим 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад