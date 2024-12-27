Дизайн сайта

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Закрыт3 заявки6 просмотров

Ищу частного веб дизайнера на дизайн лендинга пк и мобильной версии примерно будет 10 секций

Цена? Срок?

Обязательно нужна ссылка на биханс или куда-то еще ознакомиться с портфолио

Дизайн лендингов
4 месяца назад
rex11
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Заявки фрилансеров

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