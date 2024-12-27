Требуется разработка дизайна лендинга для медицинской клиники. В наличии бриф с описанием структуры и анализа конкурентов. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания удобного и привлекательного интерфейса.
Дизайн сайта
Ищу частного веб дизайнера на дизайн лендинга пк и мобильной версии примерно будет 10 секций
Цена? Срок?
Обязательно нужна ссылка на биханс или куда-то еще ознакомиться с портфолио
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