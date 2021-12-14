Профессиональный дизайн сайтов

Немного о себе:

Опыт работы 10+ лет. Разрабатываю качественный дизайн и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере.

Работаю по ТЗ, а если его нет, тоже не проблема, пойму все по словесному описанию и паре примеров сайтов, которые вам нравятся.

Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.

Работаю по предоплате.

Дизайн сайтов:

Интернет магазины

Информационные сайты

Landing page

Сайты портфолио

Адаптивность

Баннеры

Приложения

Соблюдение сроков

Качественная работа

Разумные цены

Доброжелательность, конструктивное общение

Всегда на связи в мессенджерах

Figma

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Frambuas

Telegram: https://t.me/frambuas_elena

Почта: [email protected]

Instagram: @uiuxel