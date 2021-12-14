Профессиональный дизайн сайтов
Немного о себе:
Опыт работы 10+ лет. Разрабатываю качественный дизайн и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере.
Работаю по ТЗ, а если его нет, тоже не проблема, пойму все по словесному описанию и паре примеров сайтов, которые вам нравятся.
Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.
Работаю по предоплате.
Дизайн сайтов:
- Интернет магазины
- Информационные сайты
- Landing page
- Сайты портфолио
- Адаптивность
- Баннеры
- Приложения
- Соблюдение сроков
- Качественная работа
- Разумные цены
- Доброжелательность, конструктивное общение
- Всегда на связи в мессенджерах
- Figma
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
Telegram: https://t.me/frambuas_elena
Почта: [email protected]
Instagram: @uiuxel
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Imperium Broker. Cryptocurrency platform.367 просмотров
- Polars. Landing Page.805 просмотров
- Лэндинг для компании по озеленению682 просмотра
- Landing Pages Mix542 просмотра
- Дизайн сайта для компании по переездам под ключ506 просмотров
- Лендинг для SMM компании617 просмотров
- Дизайн интернет магазина восточной посуды.542 просмотра
- Ремонт массажных кресел. Landing page513 просмотров
- Концепт приложения онлайн-магазина372 просмотра
- Концепт мобильного приложения228 просмотров
- Лендинг для организатора свадеб394 просмотра
- Avocado. Онлайн магазин620 просмотров
Отзывы заказчиков
$180
10 баллов
2 года назад
Так получилось, что исполнитель из-за российского правительства не смог выполнить задание. Разумеется оставить плохой отзыв или что-то и говорить о предоплате неуместно. Елена, я против и осуждаю всё это, но к сожалению, нас не так много, кто не верит пропаганде. Мне стыдно за них, простите.
Ответный отзыв
Спасибо за ваши слова. Вы один из не многих кто написал подобное.
$240
10 баллов
2 года назад
Отличный дизайнер, работал много с кем, но это единственный, который соблюдает сроки, проект завершили в течение недели. Результатом очень доволен, дизайн на уровне, правки вносились моментально по мере необходимости. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень приятное сотрудничество! Конкретная и четкая постановка задачи, все правки по делу, оплата моментальная! Спасибо за интересный заказ!
$150
10 баллов
2 года назад
Благодарю за выполненную работу. Елена, подошла к работе грамотно и ответственно. Всем доволен.
Ответный отзыв
Работа прошла успешно, хорошая постановка задачи и понятное тз, моментальная оплата. Однозначно рекомендую!
$600
10 баллов
2 года назад
Всё отлично! Дизайн понравился, сделано качественно. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи и подробное ТЗ, отличная коммуникация и моментальная оплата. Спасибо за интересный проект))
$330
10 баллов
2 года назад
Елена делает качественный дизайн, по нашим правка вносит изменения быстро и красиво. Всегда на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
Работа была успешной. Понятное ТЗ, постоянно на связи и в целом хорошая коммуникация по проекту.
Дизайн сайтов
78 отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
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