Frambuas

Елена Frambuas

 
41 годУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Профессиональный дизайн сайтов

Немного о себе:

Опыт работы 10+ лет. Разрабатываю качественный дизайн и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере.

Работаю по ТЗ, а если его нет, тоже не проблема, пойму все по словесному описанию и паре примеров сайтов, которые вам нравятся.

Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.

Работаю по предоплате.

Дизайн сайтов:

  • Интернет магазины
  • Информационные сайты
  • Landing page
  • Сайты портфолио
  • Адаптивность
  • Баннеры
  • Приложения
Мои гарантии:

  • Соблюдение сроков
  • Качественная работа
  • Разумные цены
  • Доброжелательность, конструктивное общение
  • Всегда на связи в мессенджерах
Владею программами:

  • Figma
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Skype: Frambuas

Telegram: https://t.me/frambuas_elena

Почта: [email protected]

Instagram: @uiuxel

Дизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Prod-di
Денис 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$180
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта в Figmа.
Так получилось, что исполнитель из-за российского правительства не смог выполнить задание. Разумеется оставить плохой отзыв или что-то и говорить о предоплате неуместно. Елена, я против и осуждаю всё это, но к сожалению, нас не так много, кто не верит пропаганде. Мне стыдно за них, простите.
Спасибо за ваши слова. Вы один из не многих кто написал подобное.
Ответный отзыв
sandi107
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$240
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн 2х страниц сайта с адаптивами
Отличный дизайнер, работал много с кем, но это единственный, который соблюдает сроки, проект завершили в течение недели. Результатом очень доволен, дизайн на уровне, правки вносились моментально по мере необходимости. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятное сотрудничество! Конкретная и четкая постановка задачи, все правки по делу, оплата моментальная! Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
diTechReports
Кирилл 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$150
10 баллов
2 года назад
Доработать дизайн-макет в Figma
Благодарю за выполненную работу. Елена, подошла к работе грамотно и ответственно. Всем доволен.
Работа прошла успешно, хорошая постановка задачи и понятное тз, моментальная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
olegmukom
Олег 
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$600
10 баллов
2 года назад
Нарисовать дизайн многостраничного сайта
Всё отлично! Дизайн понравился, сделано качественно. Рекомендую к сотрудничеству
Понятная постановка задачи и подробное ТЗ, отличная коммуникация и моментальная оплата. Спасибо за интересный проект))
Ответный отзыв
drop18
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$330
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта спортивной тематики
Елена делает качественный дизайн, по нашим правка вносит изменения быстро и красиво. Всегда на связи. Спасибо!
Работа была успешной. Понятное ТЗ, постоянно на связи и в целом хорошая коммуникация по проекту.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
78 отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
#57