Сделать дизайн 2х страниц сайта с адаптивами

$240
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка63 просмотра
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Сделать дизайн страниц, исходя их присланных макетов, тематика праздники

2 года назад
sandi107
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
22 дня назад
2 года назад
$240
13 дней
Отличный дизайнер, работал много с кем, но это единственный, который соблюдает сроки, проект завершили в течение недели. Результатом очень доволен, дизайн на уровне, правки вносились моментально по мере необходимости. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятное сотрудничество! Конкретная и четкая постановка задачи, все правки по делу, оплата моментальная! Спасибо за интересный заказ!