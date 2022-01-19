Доделать кликабельный прототип в Figma моб. приложения и сайта-сегодня Большая часть работ готова, нужно привести в порядок внешний вид и добавить пару экранов Бюджет 25$ Сроки завтра к 11-00 по мск Оплата после завершения работ по ...
Figma кликабельный прототип моб. приложения и сайта-сегодня, доработки
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Figma кликабельный прототип моб. приложения и сайта-сегодня, доработки
Большая часть работ готова, нужно привести в порядок внешний вид и добавить ряд экранов
Бюджет 30$ Сроки сегодня к 17-00 по мск
Оплата после завершения работ по проекту
Работы на 3-4 часа
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