WEBДизайнеР - дизайн Личного Кабинета

Нуден Хороший ВебДизайнер для Дорисовки сайта в помощь. Сам не успеваю

БылоБы хорошо дизайнер с Одессы!

Есть в psd дизайн Морды - я его вам дам чтоб брали от туда элементы

- нужно отрисовать дизайн кабинета около 6 - 8 страниц

От вас цена за одну страницы - ( сроки)