[b]Здравствуйте фрилансеры![/b] Нужно сделать дизайн для веб-сайта по существующему ТЗ. Дизайн сделать нужно для главной и 2-х внутренних страниц. [b]От вас требуется:[/b] 1. Написать цену и сроки стандартного хорошего дизайна сайта который вы делаете 2. На чем будете делать, либо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать карточки товаров согласно правкам в ТЗ. Исходники есть, не с нуля.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! Нужно разработать прототип и текста для корпоративного сайта. Дизайн и верстку будем заказывать после. На данном этапе требуется составить структуру сайта и страниц. Расставить блоки на страницах. Написать текста. В заявке напишите этапы, стоимость и сроки ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Сделать копию лендинга one-cargo.ru (только главная страница в формате HTML) со всеми формами.Завершен2 года назад
Необходимо откорректировать страницы существующего интернет-магазина по макету дизайна (фигма) [url=https://www.figma.com/file/LSGBv6WLdhsLTBo19v2pD0/Oltea-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1]Макет[/url] [url=https://oltea.ru/]Сайт[/url]Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Привет, дорогой друг. Нам нужен WEB дизайнер, который сможет в текущем контексте помочь нам реализовать задачу по дизайну сайта, а в будущем будет помогать в создании других web интерфейсов, так как мы создаем продукт, который ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт2 года назад
Необходима разработка дизайна сайта для NFT проекта. Подробности в телеграме.Завершен2 года назад
Нужно летний период изменить на глухую зиму, или как вариант ударил лютый мороз и все покрылось инеем... Примеры картинок прикреплены в файле... Сам сайт куда планируется данное произведение https://usadba.tomsk.ru/ Просьба, не беспокоить тем людям которые считают что они ...Завершен2 года назад
Мы открываем рекламное агентство а Украине. Нам нужно сделать хороший и анимированный сайт для рекламного агентства . Если вы талантливый человек и занимаетесь только дизайном то нам нужно сделать красивый анимированный дизайн . Если вы ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт2 года назад