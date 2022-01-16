Дизайн веб-сайта

Добрый день! Нужно разработать прототип и текста для корпоративного сайта. Дизайн и верстку будем заказывать после. На данном этапе требуется составить структуру сайта и страниц. Расставить блоки на страницах. Написать текста. В заявке напишите этапы, стоимость и сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте фрилансеры!
Нужно сделать дизайн для веб-сайта по существующему ТЗ.
Дизайн сделать нужно для главной и 2-х внутренних страниц.
От вас требуется:
1. Написать цену и сроки стандартного хорошего дизайна сайта который вы делаете
2. На чем будете делать, либо с чем работаете (имеется ввиду Photoshop, Figma и т.п.)
5. Иметь не менее 5 отзывов
Для проекта подойдут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО люди которые соответствуют ниже написаному:
1. Ответственность.
2. Быть на связи в рабочее время.
3. Уверенные знания.
4. СВОИ РАБОТЫ в портфолио
Как я работаю:
ВАЖНО: Я уважаю вас очень сильно, ценю ваше и свое время и всегда плачу мгновенно без лишних слов.
Есть 2 способа работы:
1. Я добавляю вас в проект, вы делаете дизайн главной, налаживаете на его ватермарки и присылаете мне. Я вижу что вы не обменщик и работы в вашем портфолио соответствуют вашему уровню. Сразу оплачиваю 50%. После делаем правки и 2 внутряка и оплачиваю остальное. могу после утверждения каждого внутряка платить по 25%.
2. Я добавляю вас в проект, вы делаете дизайн ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЭКРАНА, и присылаете мне. Я вижу что начало работы соответствуют вашему уровню. Сразу оплачиваю 20%. После делаем правки и 2 внутряка и оплачиваю остальное.
ВАЖНО:
Если вы обманули и уровень страницы, что вы создадите будет отличаться от того что в вашем портфолио, пишу негативный отзыв СРАЗУ о том что вы никчёмный дизайнер и работы не ваши и денег НЕ ПЛАЧУ!
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