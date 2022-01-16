Дизайн веб-сайта

Здравствуйте фрилансеры!

Нужно сделать дизайн для веб-сайта по существующему ТЗ.

Дизайн сделать нужно для главной и 2-х внутренних страниц.

От вас требуется:

1. Написать цену и сроки стандартного хорошего дизайна сайта который вы делаете

2. На чем будете делать, либо с чем работаете (имеется ввиду Photoshop, Figma и т.п.)

5. Иметь не менее 5 отзывов

Для проекта подойдут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО люди которые соответствуют ниже написаному:

1. Ответственность.

2. Быть на связи в рабочее время.

3. Уверенные знания.

4. СВОИ РАБОТЫ в портфолио

Как я работаю:

ВАЖНО : Я уважаю вас очень сильно, ценю ваше и свое время и всегда плачу мгновенно без лишних слов.

Есть 2 способа работы:

1. Я добавляю вас в проект, вы делаете дизайн главной, налаживаете на его ватермарки и присылаете мне. Я вижу что вы не обменщик и работы в вашем портфолио соответствуют вашему уровню. Сразу оплачиваю 50%. После делаем правки и 2 внутряка и оплачиваю остальное. могу после утверждения каждого внутряка платить по 25%.

2. Я добавляю вас в проект, вы делаете дизайн ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЭКРАНА , и присылаете мне. Я вижу что начало работы соответствуют вашему уровню. Сразу оплачиваю 20%. После делаем правки и 2 внутряка и оплачиваю остальное.

ВАЖНО: