Редактирование картинки (шапки сайта)

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок1156 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно летний период изменить на глухую зиму, или как вариант ударил лютый мороз и все покрылось инеем...

Примеры картинок прикреплены в файле...

Сам сайт куда планируется данное произведение https://usadba.tomsk.ru/

Просьба, не беспокоить тем людям которые считают что они самые лучшие, и сделают все быстро и качественно, а потом куда то теряются (ПРОХОДИЛИ). 

Демонстрация часть работы обязательно, расчет по факту выполненных работ.

2 года назад
guest_16421533347839
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
birdimka
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
2 дня
RUB
Расскажем с самых озов!!! Искали дизайнера 3 недели, с помощью объявления на сайтах, и газеты, но результата не было, точнее был но все молодые ребята и как следует опыта не набрали чтобы творить искусство, да и 3 молодых дизайнера в нашем коллективе уже есть. Думали что все наверное мы таких людей уже и не найдем, но нам посоветовали воспользоваться услугами Фрилансеров, что мы и сделали. Разместили предложение о редактировании картинки летнего периода в зимний, но дело в том что картинка не просто картинка а профессиональная объемная художественная работа... Поступило 10 предложений от фрилансеров о том что они сделают это на легке, быстро, и качественно. Все рассказывали вы посмотрите наше портфолио... да портфолио у многих впечатляющи, но по факту когда нам скидывали часть редактирования художественного творения, мы были просто в шоке, зима не зима, а просто пленка белого цвета все просто залили белани красками, некоторые и вовсе пропали наверное поняли что лучше такую работу не показывать, некоторые просили предоплату а только после этого они продемонстрируют работу, нам каким то образом получалось все таки сперва уговорить что нам нужно видеть работу и если она нас удовлетворит мы оплатим, но и эти горе дизайнеры кстати у которых очень много положительных отзывов, показывали такое, в детском саду рисуют что-то подобное, но это дети и у них все впереди, но тут люди с возрастом по 30 лет. им уже не наверстать, нет буклеты баннерки вставить уже готовую картинку и поверх что-то написать пойдет можно доверить, но если что-то творческое и со вкусом нет. И только два человека написали в предложении правду Дмитрий Бирюков сразу сказал что он начинающий, сказал сроки изготовления, и озвучил адекватную цену, продемонстрировал сваю работу, и она нас вполне устроила. Советуем данного дизайнера он может!... И будьте бдительней есть и не добросовестные люди.
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