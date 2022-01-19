Редактирование картинки (шапки сайта)

Нужен адаптивный дизайн главной страницы для сайта программы «Ландшафтный дизайн 3D». Продумывать пути пользователя и структуру не нужно - только навести красоту. На главной странице планируется 8 экранов. Предположительное время исполнения - 7 рабочих ...
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Нужно летний период изменить на глухую зиму, или как вариант ударил лютый мороз и все покрылось инеем...
Примеры картинок прикреплены в файле...
Сам сайт куда планируется данное произведение https://usadba.tomsk.ru/
Просьба, не беспокоить тем людям которые считают что они самые лучшие, и сделают все быстро и качественно, а потом куда то теряются (ПРОХОДИЛИ).
Демонстрация часть работы обязательно, расчет по факту выполненных работ.
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