Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт113 заявок1446 просмотров
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Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта для стоматологической клиники.

Примерно на 8-10 блоков

Подробности скину в лс понравившимся кандидатам.

Дизайн сайта
2 года назад
guest_16421158039627
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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