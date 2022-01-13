Необходимо сверстать web-кошелек по готовому дизайн-проекту. Всего 3 страницы и Pop Up,ы. Так же необходима адаптация под мобильную версию. Работа не сложная. Все подробности при личном общении. Передача макета выбранному исполнителю. Срок до 26.01.22
Редизайн: обновление дизайна сайта, оптимизация скорости работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: https://spilno.org.
Необходимо внести ряд доработок и актуализировать существующий дизайн сайта, в частности:
- Поменять дизайн 5 типов страниц.
- Поправить верстку.
- Сделать мобильную верстку более удобной.
"Поправить" RSS.
Настроить Instant View.
Приветствуется совместная работа над ТЗ под данный проект, чтобы избежать разнотолков.
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