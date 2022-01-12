Добрый день, мне нужен дизайн сайта. Сайт - благотворительный фонд по борьбе с глобальным потеплением, название: «Defend Earth». Сайт одностраничный, но с адаптивом. Также нужны 5 эскизов загрузочного окна (как сайт мог бы выглядит ). Есть время до Воскресенья