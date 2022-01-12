Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок1156 просмотров
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Добрый день, мне нужен дизайн сайта. Сайт - благотворительный фонд по борьбе с глобальным потеплением,  название: «Defend Earth». Сайт одностраничный, но с адаптивом. Также нужны 5 эскизов загрузочного окна (как сайт мог бы выглядит ). Есть время до Воскресенья

Дизайн сайта
2 года назад
guest_16420011928778
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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