Дизайн и верстка с использованием технологии React

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки977 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дополнение текущего дизайна компонентов. Фронтенд компонентов на React

React
2 года назад
leonelabramov
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
deeaero
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$1500
90 дней