Дизайн сайта Bootstrap+JQuery

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок696 просмотров
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Задача создать и установить дизайн сайта.

Переработать его из набора таблиц и форм в товарный вид, исследовать юзабилити и упростить пользовательский опыт.

Сайт собран на Bootstrap и Laravel.

Лендинг, магазин и кабинет клиента.

Дизайн сайтаBootstrapjQuery
2 года назад
ianpolianski
Ян 
44 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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