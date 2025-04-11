Исправление верстки мобильной версии сайта

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужна помощь опытного верстальщика в исправлении верстки в мобильной версии на сайте https://happy-family.com.ua/



На десктопе преимущественно все ок, нужно исправить мобильную версию сайта. Но если вы найдете и исправите баги и на десктопе - будет просто супер!



Все задачи описаны в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1tEBcpERV8tNlUDgF7LnZ0DfjOm5KoHUez8W_i7ykJ70/edit?usp=sharing



Жду ваших откликов с бюджетом и сроками.