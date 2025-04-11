Требуется сверстать адаптивную Landing Page по готовому макету в Figma. Вёрстка должна быть качественной, соответствовать современным стандартам и проходить W3C. Необходима полная адаптивность для всех устройств, кроссбраузерность и применение анимаций. Используйте HTML5, CSS3 и легковесные фреймворки. Оптимизация изображений обязательна.
Исправление верстки мобильной версии сайта
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Нужна помощь опытного верстальщика в исправлении верстки в мобильной версии на сайте https://happy-family.com.ua/
На десктопе преимущественно все ок, нужно исправить мобильную версию сайта. Но если вы найдете и исправите баги и на десктопе - будет просто супер!
Все задачи описаны в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1tEBcpERV8tNlUDgF7LnZ0DfjOm5KoHUez8W_i7ykJ70/edit?usp=sharing
Жду ваших откликов с бюджетом и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт25 дней назад
Требуется специалист по HTML-верстке для преобразования готового лендинга в турбо-страницы Яндекса. Необходим опыт работы с турбо-страницами. Задача включает адаптацию контента и дизайна под требования Яндекса.HTML-верстка6 заявокОткрыт25 дней назад
Требуется верстка адаптивной страницы с меню и выпадающими списками по готовому дизайну из Illustrator и PDF. Верстка только под десктоп, без мобильной версии. Укажите цену и срок выполнения. Оперативный старт работы обязателен.HTML-верстка1 исполнительЗакрытмесяц назад
Необходим верстальщик для HTML-верстки веб-приложения по готовому дизайну в Illustrator и PDF. Работа должна быть выполнена оперативно. Готовый PDF будет предоставлен выбранному кандидату для оценки.HTML-верстка19 заявокОткрытмесяц назад
- $30
Требуется сверстать одностраничный сайт на платформе Тильда 1 в 1. Сайт посвящен залогу недвижимости, без калькулятора. Пример для верстки предоставлен. Ожидается точное соответствие указанным требованиям.HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 часов назад
Требуется заверстать две страницы с использованием чистого HTML-кода. Страницы должны быть адаптивными. Бюджет составляет 1000 грн. Срок выполнения — сегодня или завтра.HTML-верстка18 заявокЗакрыт17 часов назад
- $10
Необходимо разобраться с проблемой редактирования Header и Footer на сайте WordPress с установленной темой Digital Creator. Требуется войти в админку, выяснить причины, по которым изменения не сохраняются, и восстановить возможность редактирования этих элементов. Также нужно пояснить, почему возникла такая ситуация.HTML-верстка1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется сверстать главную страницу сайта визитки для аудиторской компании на основе PSD. Страница будет состоять из нескольких блоков: header с логотипом и контактами, меню, статическая картинка, описание компании, услуги, стратегические цели и форма обратной связи. Верстка должна быть выполнена с использованием Bootstrap 5, качество на высшем уровне. Срок выполнения — до 5 дней.HTML-верстка34 заявкиЗакрытдень назад
Требуется переверстать раздел сайта на фреймворке Yii2 без дизайна. Необходима качественная HTML-верстка с соблюдением всех стандартов и требований. Работа должна быть выполнена с учетом функциональности и адаптивности.HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 дня назад
- $170
Шукаємо верстальника лендінгів для роботи з дизайнером. Необхідний досвід в HTML, CSS, JS, а також креативний підхід і увага до деталей. Обов'язки включають створення сайтів, внесення правок і підтримку проектів. Пропонуємо віддалену роботу без контролю, з можливістю професійного та фінансового розвитку.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт2 дня назад