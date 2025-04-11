Исправление верстки мобильной версии сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок59 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Нужна помощь опытного верстальщика в исправлении верстки в мобильной версии на сайте https://happy-family.com.ua/

На десктопе преимущественно все ок, нужно исправить мобильную версию сайта. Но если вы найдете и исправите баги и на десктопе - будет просто супер!

Все задачи описаны в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1tEBcpERV8tNlUDgF7LnZ0DfjOm5KoHUez8W_i7ykJ70/edit?usp=sharing

Жду ваших откликов с бюджетом и сроками.

BootstrapCSSHTMLАдаптивная версткаДоработка сайтов
25 дней назад
DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

F1B1
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
25 дней назад
$20
1 день
Было комфортно работать с Игорем по этому проекту. Он сразу понял, что необходимо реализовать и приступил к выполнению задачи. В процессе работы вносил свои предложения и помогал улучшить верстку мобильной версии. Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за хорошую работу!
Заказчик отличный, вежливый, рекомендую сотрудничать! Все супер!

Заявки фрилансеров

Женя
 
24 года
9 месяцев в сервисе
Был
6 часов назад
25 дней назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
15 отзывов
25 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
F1B1
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
25 дней назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
4 часа назад
4 отзыва
25 дней назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
25 дней назад
Дмитрий
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 отзыва
25 дней назад