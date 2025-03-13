Верстка анімованого лендінгу для архітектурної компанії
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
Розроблено адаптивну анімовану сторінку за макетом.
Під час роботи реалізовано наступне:
- Стильні, плавні анімації відповідно до референсів
- Динамічну зміну контенту у секціях
- Гнучкий адаптив під всі екрани без виключення
- Інтерактивні елементи
- Валідацію та відправку форм
Особливості:
Під час роботи було створено структурований, легкий у підтримці код, у якому легко міняти кольорові рішення та робити інші зміни. Анімації роблять дизайн більш елегантним, проте у жодному разі не відволікають від контенту.
Використані технології:
- HTML
- CSS/SCSS
- JS
- GSAP
- Webpack
- EmailJS
- Git
https://itdmytro.github.io/safe-dev/