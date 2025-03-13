Верстка анімованого лендінгу для архітектурної компанії

Розроблено адаптивну анімовану сторінку за макетом.



Під час роботи реалізовано наступне:

- Стильні, плавні анімації відповідно до референсів

- Динамічну зміну контенту у секціях

- Гнучкий адаптив під всі екрани без виключення

- Інтерактивні елементи

- Валідацію та відправку форм



Особливості:

Під час роботи було створено структурований, легкий у підтримці код, у якому легко міняти кольорові рішення та робити інші зміни. Анімації роблять дизайн більш елегантним, проте у жодному разі не відволікають від контенту.



Використані технології:

- HTML

- CSS/SCSS

- JS

- GSAP

- Webpack

- EmailJS

- Git



https://itdmytro.github.io/safe-dev/