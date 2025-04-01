Шукаємо верстальника лендінгів для роботи з дизайнером. Необхідний досвід в HTML, CSS, JS, а також креативний підхід і увага до деталей. Обов'язки включають створення сайтів, внесення правок і підтримку проектів. Пропонуємо віддалену роботу без контролю, з можливістю професійного та фінансового розвитку.
Переверстать раздел сайта на Yii2 без дизайна
https://docs.google.com/document/d/1062fUAEWKLdvTs4CM64WXFEl1kIWNm0bYyjfmcqN698/edit?tab=t.0
Заявки фрилансеров
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