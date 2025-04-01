Переверстать раздел сайта на Yii2 без дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок207 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1062fUAEWKLdvTs4CM64WXFEl1kIWNm0bYyjfmcqN698/edit?tab=t.0

YiiВерстка сайтов
месяц назад
polina_local
Полина 
26 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
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Максим
 
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Дану
 
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Мгер
 
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Денис
 
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