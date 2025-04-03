Сверстать готовый лендинг в турбо-страницы Яндекса

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Открыт6 заявок337 просмотров

Ищу специалиста с опытом работы с турбо-страницами Яндекса
Необходимо готовый лендинг

https://talentsy.ru/course/psychologist-consultant/

сверстать в качестве турбо-страницы

Верстка лендингов
25 дней назад
Вова
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10 дней назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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HTML-верстка
Аббос
 
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20 часов назад
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19 дней назад
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HTML-верстка
Евгений
 
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27 отзывов
25 дней назад
Максим
 
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Ойбек
 
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