Разработайте телеграм-бота для групповых чатов, который будет ограничивать новых участников. Бот должен логировать ошибки и покидать чат, если не имеет прав администратора. Напишите его в виде функции на Yandex Cloud Functions, избегая использования готовых библиотек. Подпишитесь на события вступления новых участников через webhook и протестируйте на своем аккаунте.