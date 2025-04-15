Laravel, сделать систему восстановления пароля.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок37 просмотров

сайт: edu.iscelenie-soznaniem.com нужно сделать систему восстановления пароля через почту(возможно она уже есть). должно все выглядеть как регистрация и вход.

P.S просьба не повышать бюджет. Вроде работа максимум на час.

LaravelPHP
22 дня назад
kalaisyn24
Акжол 
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Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

yankina2
Яна 
28 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
22 дня назад
$10
1 день
Яна молодец, очень быстро сделала заказ. Ответственно подошла к реализации. Никаких вопросов в работе не возникло. Просто супер!!
Спасибо большое, будем рады выполнить заказы вновь!

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