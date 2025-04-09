Доделать сайт на MODX

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  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок287 просмотров

Есть сайт moiobed.ru/ — на MODX — это обновленная версия сайта dev.moiobed.ru/ 
Задачи: доделать мобильную версию сайта, заполнить страницу с услугами, доделать мелкие моменты по типу отображения картинок и добавление скролбаров, где это необходимо.

MODXДоработка сайтов
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