Требуется разработать лендинг и дизайн для строительной компании в Украине. Брендбук предоставлен, техническое задание также прилагается. Ожидаются предложения по срокам и стоимости выполнения работы.
Доделать сайт на MODX
Есть сайт moiobed.ru/ — на MODX — это обновленная версия сайта dev.moiobed.ru/
Задачи: доделать мобильную версию сайта, заполнить страницу с услугами, доделать мелкие моменты по типу отображения картинок и добавление скролбаров, где это необходимо.
Заявки фрилансеров
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