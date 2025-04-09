Разработайте телеграм-бота для групповых чатов, который будет ограничивать новых участников. Бот должен логировать ошибки и покидать чат, если не имеет прав администратора. Напишите его в виде функции на Yandex Cloud Functions, избегая использования готовых библиотек. Подпишитесь на события вступления новых участников через webhook и протестируйте на своем аккаунте.
Нужно доделать сайт на ВП
Нужно доделать сайт на ВП( ворд пресс). На данный момент есть готовые апи страховых компаний, и требуется сделать правельный калькулятор для расчетов, настроить интеграцию на сайты, а так же настроить срм систему для работы.
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