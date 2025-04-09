Нужно доделать сайт на ВП

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Открыт8 заявок275 просмотров

Нужно доделать сайт на ВП( ворд пресс). На данный момент есть готовые апи страховых компаний, и требуется сделать правельный калькулятор для расчетов, настроить интеграцию на сайты, а так же настроить срм систему для работы.

WordPressДоработка сайтовИнтеграция APIСоздание калькуляторов
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