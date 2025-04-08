Создать Telegram бота-кошелек XMR на Python

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Открыт10 заявок34 просмотра

Требуется сделать Телеграм XMR Кошелек на Python.

Функции:
Создание адреса
Просмотр баланса/Отправка
Просмотр транзакций

PythonСоздание ботов
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