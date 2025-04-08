Аналитик для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок262 просмотра

Нужен опытный аналитик:

Что нужно сделать:

  • Ознакомиться с Техническим Заданием (ТЗ) проекта.

  • Понять логику и цели каждой роли.

  • Предложить оптимальный набор статистических таблиц для каждой роли: какие данные собирать, как их агрегировать и визуализировать.

  • Подсказать, какие данные действительно важны для принятия решений внутри платформы.

Настройка аналитикиСоздание веб-приложений
24 дня назад
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Заявки фрилансеров

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