Парсер букмекеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки148 просмотров

Задача

Парсер и сравнение линий букмекеров: fonbet betboom betcit marathon
Выгрузка по запросу
(чекбокс или выпадающее с множеством выбора) вид спорта
(чекбокс) страна/лига (содержащее слова: ХХ / исключить слова: YY)
(чекбокс) время до события с Х часов до Y часов
по фильтрам коэффициентов (изменяемые диапазоны)

Создание парсеров
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comerce
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