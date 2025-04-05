Требуется разработать бота, который будет автоматически покупать игры в Steam для пользователей, используя интеграцию с FunPay. Бот должен добавлять покупателей в друзья и дарить игры на их учетные записи. Необходимы навыки веб-программирования и работы с API Steam.
Нужно сделать похожий сайт
Ищем специалиста для создания сайта, аналогичного https://portugal-oficialse.com/, с доработками:
🔧 Требуется:
Скопировать сайт через сервис (например, https://saveweb2zip.com/en)
Изменить изображения и тексты (уникализировать, профозировать)
Исправить и адаптировать верстку (включая мобильную)
Сохранить всю структуру: страницы, дисклеймеры, ссылки
Гео: 🇵🇹 Португалия
Язык: Португальский
📄 Обязательные элементы:
Корректно работающие все ссылки
Страницы: главная, политика, дисклеймеры и т.д.
SEO-настройки (по шаблону)
💬 Укажите в ответе:
💰 Бюджет за 1 такой сайт
⏱ Сроки (в часах)
🧑💻 Сколько таких сайтов вы можете делать в день
Пример сайта прилагается. Работа на постоянной основе — желательно быстро и аккуратно.
Заявки фрилансеров
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