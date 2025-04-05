Нужно сделать похожий сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт14 заявок126 просмотров

Ищем специалиста для создания сайта, аналогичного https://portugal-oficialse.com/, с доработками:

🔧 Требуется:

  • Скопировать сайт через сервис (например, https://saveweb2zip.com/en)

  • Изменить изображения и тексты (уникализировать, профозировать)

  • Исправить и адаптировать верстку (включая мобильную)

  • Сохранить всю структуру: страницы, дисклеймеры, ссылки

  • Гео: 🇵🇹 Португалия

  • Язык: Португальский

📄 Обязательные элементы:

  • Корректно работающие все ссылки

  • Страницы: главная, политика, дисклеймеры и т.д.

  • SEO-настройки (по шаблону)

💬 Укажите в ответе:

  • 💰 Бюджет за 1 такой сайт

  • ⏱ Сроки (в часах)

  • 🧑‍💻 Сколько таких сайтов вы можете делать в день

Пример сайта прилагается. Работа на постоянной основе — желательно быстро и аккуратно.

Адаптивная версткаВерстка лендинговОптимизация производительностиПоддержка сайтовСоздание сайтов
месяц назад
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