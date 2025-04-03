Доработка сайта на Lavarel

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок51 просмотр

Привет!

1) Требуется изменить цвет и расположения меню в Lavarel dashboard.

2) Найти файлы перевода для мультиязычности.

LaravelДоработка сайтов
месяц назад
regedit077
Виктор 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
92 отзыва(-1)
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
месяц назад
Дмитрий
 
36 лет
9 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад
месяц назад
Павел
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
18 отзывов(-3)
месяц назад
Давид
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
248 отзывов(-1)
месяц назад