Opera pms

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Открыт2 заявки197 просмотров

Создание интеграции с системой Opera PMS (Property Management System).
Требуется специалист с опытом работы с данной системой.

Интеграция API
месяц назад
Вова
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10 дней назад
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Денис
 
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