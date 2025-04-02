Сделать Header и Footer пригодными для редактирования

$10
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  2. Веб-программирование
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Необходимо разобраться с проблемой редактирования Header и Footer на сайте WordPress с установленной темой Digital Creator. Требуется войти в админку, выяснить причины, по которым изменения не сохраняются, и восстановить возможность редактирования этих элементов. Также нужно пояснить, почему возникла такая ситуация.

WordPressПоддержка сайтов
месяц назад
OksKuts
55 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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