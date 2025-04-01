Необхідно відремонтувати передачу інформації з новою поштою на сайті Хорошоп. Завдання включає очищення кешу та налаштування передачі оплати, зокрема, правильну передачу даних про післяплату. Ключ від нової пошти вже згенеровано для контролю оплати.
Телеграм магазин
закрытый ТГ магазин с функцией рассылки предложений по сформированным группам клиентов внутри магазина.
существующая наша клиентская база (1500-1800 клиентов) разбита на 10 категорий. каждая категория клиентов отдельная закрытая группа которую мы еженедельно информируем уникальными КП и предложениями. ни каких комментариев в чате от пользователей не должно быть, только в личку админу. пользователь может только поставить лайк или диздайк отправленным в чате предложениям. в рамках всего ресурса действует магазин с товарной номенклатурой 250-270 позиций с тех документацией для изучения пользователями. к конкретному отправленному Кп каждый пользователь группы может оставить заявку, которая отправляется админу, в ней привязка к группе, пользователю и конкретному КП. Магазин с группами это закрытый ресурс , в него могут попасть только верифицированные пользователи, подтвержденные админом. форму верификации нужно разработать, она не должна быть сложной. Админка должна быть простой с возможностью нам самим добавлять, переносить пользователей в / из категорий ( групп)
Заявки фрилансеров
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