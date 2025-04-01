Телеграм магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок73 просмотра

закрытый ТГ магазин с функцией рассылки предложений по сформированным группам клиентов внутри магазина.
существующая наша клиентская база (1500-1800 клиентов) разбита на 10 категорий. каждая категория клиентов отдельная закрытая группа которую мы еженедельно информируем уникальными КП и предложениями.  ни каких комментариев в чате от пользователей не должно быть, только в личку админу. пользователь может только поставить лайк или диздайк отправленным в чате предложениям. в рамках всего ресурса действует магазин с товарной номенклатурой 250-270 позиций с тех документацией для изучения пользователями.  к конкретному отправленному Кп каждый пользователь группы может оставить заявку, которая отправляется админу, в ней привязка к группе, пользователю и конкретному КП.  Магазин с группами это закрытый ресурс , в него могут попасть только верифицированные пользователи, подтвержденные админом. форму верификации нужно разработать, она не должна быть сложной. Админка должна быть простой с возможностью нам самим добавлять, переносить пользователей в / из категорий ( групп)

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