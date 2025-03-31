Требуется доработка функционала управления сообщениями в Telegram согласно ТЗ. Используемый стек: Yii2, jQuery, MySQL. Работа осуществляется через GitHub. Ищем разработчика с опытом работы с Yii2 и возможностью дальнейшей доработки функционала.
Парсинг сайта с исследованиями
Здравствуйте! Пишу из Казахстана.
Нужно спарсить сайт Tebiz Group, а именно карточки готовых исследований: название исследования, его цена и ссылка.
Сайт для парсинга: https://tebiz.ru/gotovye-issledovaniya
Указанная цена символическая. Прошу присылать ваши предложения по стоимости работы.
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