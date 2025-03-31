Парсинг сайта с исследованиями

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок219 просмотров

Здравствуйте! Пишу из Казахстана.

Нужно спарсить сайт Tebiz Group, а именно карточки готовых исследований: название исследования, его цена и ссылка.

Сайт для парсинга: https://tebiz.ru/gotovye-issledovaniya

Указанная цена символическая. Прошу присылать ваши предложения по стоимости работы.

Парсинг данных
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