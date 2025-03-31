Необходимо выгрузить e-mail адреса интересующих юридических лиц из базы данных Контур.Фокус. Фильтры выборки будут предоставлены. Результат нужен в виде таблицы с названием компании и адресами e-mail в формате Excel или текстовом документе.
Доработка сайта на Wordpress
1. На странице в кабинете пользователя вместо фамилии и имени контактного лица вывести название фирмы,кторое вводилось при регистрации; Сделать перенос на новую строку имя пользователя если оно длинное,чтобы не сдвигались рядом находящиеся кнопки; Ссылка подтверждения регистрации и изменения тарифа должна быть одноразовой
2. Нужно создать галочку и если она проставленная, то емайлы и счета/документы рассылаются/выкладываются как настроены в данный момент. Если галочка снята (не проставлена), то счета/документы должны создаться и сохраниться в админке, но не выложиться в кабинет пользователей и не должны отправиться емайлы о новых счетах,тоесть должна быть заблокирована функция отправки счетов пользователям. Для разблокировки функции отправки счетов/емайлов по счетам нужно создать кнопку, при нажатии которой счета/документы выложаться пользователям и отправятся емайлы о новом счете.
3. В данный момент счета сохраняются в админке. Нужно создать приложение,отдельное от сайта, куда будут сохраняться счета с возможностью их оттуда скачивать и удалять. В админке на страницах счетов нужно создать кнопку, чтобы при ее нажатии выбранные счета исчезали из админки со всех страниц и экспортировались в это приложение.
4. На одной странице добавить стрелочку назад с переходом на предыдущую страницу; При увеличении вниз одного блока на странице ниже находящиеся блоки тоже должны сдвигаться; В текстовом поле в админке создать кнопку развернуть/свернуть текст; вывести в админке дату когда админ изменил тариф
5. При изменении статуса возле документа,который сформировался к счету, статус должен одновременно измениться и у счета и наоборот если у счета поменяли статус,то и у документа установится такой же; Вывести в создающийся документ pdf дату напоминания; при удалении документа на одной странице админки он должен удаляться везде,где он сохранен
6. Вывести в емайле админу ID пользователя,создавшего обьявление; добавить функцию чтобы в емайлах прописывалось Уважанмая/Уважаемый Госпожа/Господин; на страницу пользователей в админке добавить поле "дата" для ручного выбора даты и добавить функцию,чтобы в эту дату пользователь удалялся.
7. Название обьявления не должно быть активным для изменения пользователем; отформатировать отображение фото к обьявлению; установить проверку на наличие в обьявлении и его названии предоставленных символов; на странице обьявлений в админке отобразить с возможности фильтрования в каком статусе было опубликовано обьявление (publish, pending, draft)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется опытный веб-программист для исправления ошибок на сайте, созданном на WordPress. Необходимо выявить и устранить проблемы, обеспечив корректную работу сайта.Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 дня назад
Требуется разработка простого телеграм-бота, который будет собирать информацию о пользователях интернет-магазина: номер телефона, ФИО и город проживания. Бот должен быть функциональным и удобным для пользователей.Веб-программирование2 исполнителяЗавершенмесяц назад
Требуется опытный бекенд-разработчик для создания нестандартных решений. Используется Python, FastAPI или Django, PostgreSQL. Ожидается реализация RESTful API с поддержкой авторизации, масштабируемостью и четкой документацией. Проект начинается с понедельника. Укажите стоимость часа работы.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 дня назад
- $15
Требуется внести несколько правок в корзину сайта на WordPress с использованием Elementor. Необходимо убрать некоторые поля из корзины и переименовать одно из них. Задача требует навыков веб-программирования и работы с WordPress.Веб-программирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
Необходимо внести изменения в уже созданный веб-сайт на платформе Webflow. Предоставляется техническое задание. Оплата 1 500Р за час работы. Ожидается резюме от откликнувшихся.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 дня назад
- $200
Необходимо провести анализ показателей сайта на Google Page Speed, выявить проблемные места и дать рекомендации по их оптимизации. Ожидается объяснение возможных улучшений и реализация необходимых изменений для повышения скорости загрузки сайта.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 дней назад
- $150
Необходимо выполнить посадку верстки на основе TS и Next.js на платформу WordPress. Срок выполнения - 1-2 дня. Включает перенос админки и файловой структуры сайта. Подробности и материалы для работы предоставлены в видеозаписях.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 дня назад
- $1000
Требуется flutter-разработчик для создания приложения-ассистента по обучению языкам. Необходим опыт работы с архитектурой приложений и API. Показ портфолио и выполненных проектов приветствуется.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 дня назад
Требуется специалист по веб-программированию для интеграции React с Strapi на многостраничном сайте. Подробности задачи будут предоставлены в личных сообщениях.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 дня назад