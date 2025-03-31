Доработка сайта на Wordpress

1. На странице в кабинете пользователя вместо фамилии и имени контактного лица вывести название фирмы,кторое вводилось при регистрации; Сделать перенос на новую строку имя пользователя если оно длинное,чтобы не сдвигались рядом находящиеся кнопки; Ссылка подтверждения регистрации и изменения тарифа должна быть одноразовой

2. Нужно создать галочку и если она проставленная, то емайлы и счета/документы рассылаются/выкладываются как настроены в данный момент. Если галочка снята (не проставлена), то счета/документы должны создаться и сохраниться в админке, но не выложиться в кабинет пользователей и не должны отправиться емайлы о новых счетах,тоесть должна быть заблокирована функция отправки счетов пользователям. Для разблокировки функции отправки счетов/емайлов по счетам нужно создать кнопку, при нажатии которой счета/документы выложаться пользователям и отправятся емайлы о новом счете.

3. В данный момент счета сохраняются в админке. Нужно создать приложение,отдельное от сайта, куда будут сохраняться счета с возможностью их оттуда скачивать и удалять. В админке на страницах счетов нужно создать кнопку, чтобы при ее нажатии выбранные счета исчезали из админки со всех страниц и экспортировались в это приложение.

4. На одной странице добавить стрелочку назад с переходом на предыдущую страницу; При увеличении вниз одного блока на странице ниже находящиеся блоки тоже должны сдвигаться; В текстовом поле в админке создать кнопку развернуть/свернуть текст; вывести в админке дату когда админ изменил тариф

5. При изменении статуса возле документа,который сформировался к счету, статус должен одновременно измениться и у счета и наоборот если у счета поменяли статус,то и у документа установится такой же; Вывести в создающийся документ pdf дату напоминания; при удалении документа на одной странице админки он должен удаляться везде,где он сохранен

6. Вывести в емайле админу ID пользователя,создавшего обьявление; добавить функцию чтобы в емайлах прописывалось Уважанмая/Уважаемый Госпожа/Господин; на страницу пользователей в админке добавить поле "дата" для ручного выбора даты и добавить функцию,чтобы в эту дату пользователь удалялся.

7. Название обьявления не должно быть активным для изменения пользователем; отформатировать отображение фото к обьявлению; установить проверку на наличие в обьявлении и его названии предоставленных символов; на странице обьявлений в админке отобразить с возможности фильтрования в каком статусе было опубликовано обьявление (publish, pending, draft)