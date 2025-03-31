Оптимизация скорости сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок206 просмотров

Проанализировать показатели, на которые "ругается" Google page speed, определить (и объяснить), что можно оптимизировать, провести оптимизацию.

Улучшить показатель INP

Оптимизация производительности
месяц назад
novosoft
Наталья 
44 года
месяц в сервисе
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2 дня назад

Выбранный исполнитель

flutter_javiddev
25 лет
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месяц назад
$200
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Escrow

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