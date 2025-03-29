Необходимо установить бесплатный шаблон на OpenCart, провести его руссификацию, а также заменить контактную информацию и удалить несколько блоков. Ожидается качественное выполнение работы с учетом всех указанных требований.
Поменять шаблон на WordPress
https://www.figma.com/design/yWTPdRHOeWYQeBYa5aWBaG/Untitled?node-id=0-1&t=bNzriNYn1x0ksapL-1
Бизнес только запускается, поэтому лучше в дедлайн уложиться.
Просьба указать ваш опыт и портфолио.
Заявки фрилансеров
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