Поменять шаблон на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки53 просмотра

https://www.figma.com/design/yWTPdRHOeWYQeBYa5aWBaG/Untitled?node-id=0-1&t=bNzriNYn1x0ksapL-1

Бизнес только запускается, поэтому лучше в дедлайн уложиться.

Просьба указать ваш опыт и портфолио.

FigmaWordPressВерстка сайтовДоработка сайтовНастройка сайтов
месяц назад
guest_1740401539179
2 месяца в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
188 отзывов(-3)
месяц назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
127 отзывов
месяц назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
12 часов назад
10 отзывов
месяц назад