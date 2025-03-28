Необходимо разработать сайт для интернет-магазина, включающий оплату входа в закрытый телеграм-канал с индивидуальными кодами для пользователей. Также требуется интеграция реферальной программы, позволяющей пользователям, оплатившим доступ, вводить код для получения реферальной ссылки и зарабатывать с каждой покупки по 1000₽. Должна быть возможность дальнейшей модификации для партнерской программы.