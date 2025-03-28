Обновить Joomla и внести правки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок317 просмотров

Предоставлю ЛК, файлы сайта и БД.

Обновить CMS и внести правки, задача на день-два.

ТЗ прикрепляю. Пишите, если есть опыт обновления и работы с Joomla.

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месяц назад
guest_1740401539179
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Заявки фрилансеров

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