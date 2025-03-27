Требуется установить готовый проект на TypeScript на платформу WordPress. Необходимо предоставить конкретную цену и срок выполнения задачи. Ожидается качественная реализация проекта с соблюдением всех требований.
Доработки/правки сайта Wordpress
1. Правки содержимого емайлов, страниц админки и страниц сайта:
- сортировка по алфавиту на странице пользователей по 2 столбцам
- в верхнем правом углу на сайте если длинное имя пользователя,то должно переноситься вниз, не сдвигая рядом находящиеся кнопки.
- в некоторых емайлах поправить чтобы прописывалось Уважаемая/Уважаемый Госпожа/Господин фамилия
- на 1 странице изменить название ссылки и страницу для переадресации
- если в кабинете в области где написано приветсвуем и название пользователя указано длинное название,то этот блок должен расширяться вниз отодвигая последующие блоки тоже вниз. Сейчас налазит на нижний блок
- в названии страницы вывести название фирмы, сейчас пишется имя и фамилия контактного лица
- на странице счетов пользователя при ручном добавлении документо в уже созданной таблице столбцы месяца и статуса должны быть пустыми
- в админке на странице сообщений от пользователей возле текста создать стрелочку,чтобы отображались только 2 строки текста и при нажатии на эту стрелочку отображался/скрывался весь текст
- вывести в емайл админу о подтвержденном контакте ID заказчика
- вывести на страницу всех пользователей в столбце тариф дату отправки запроса на изменение тарифа, которая должна исчезать если пользователь полтвердил/отклонил тариф
2. В выписке по полям стоимость тарифа и бесплатные контакты (формирование выписок создано и настроено) зафиксировать текст, который там отображен. При регистрации текст назначения изменить на Tarif и данные тарифа.
3. Правки по обьявлениям:
- Сделать поле названия обьявления неактивным для изменения при редактировании обьявления
- сделать проверку обьявления на наличие определенных комбинаций цифр/букв/знаков (будут предоставлены)
- На странице всех обьявлений добавить столбик с фильтром, где отображается была автоматическая модерация или ручная
- Привязать к созданной отправке емайла с задержкой при публикации/редактировании обьявления задержку публикации/отображения самого обьявления. Тоесть обьявление будет отображено на сайте в момент отправки емайла о публикации.
- В обьявлении не помещаются 10 фото (касается визуального отображения на странице)
4. В админке на странице пользователя с отображением столбца с фильтром прекращен/не прекращен на общей странице пользователей в админке создать поля даты прекращения пользования сайтом с функцией чтобы в эту дату пользователь удалялся
5. Ссылка подтверждения регистрации и изменения тарифа должна быть активна только один раз. При повторном нажатии должно отображаться сообщение, что выбор сделан (текст будет предоставлен)
6. Правки по счетам/документам:
- Нужно чтобы при удалении документа со страниц счетов этот документ удалялись везде
- Добавить в pdf дату отправки напоминания
- При изменении статуса возле одного документа должен измениться одновременно статус счета,к которому данный документ создался и наоборот
- Нужно создать галочку и если она проставленная, то емайлы и счета/документы рассылаются/выкладываются как настроены в данный момент. Если галочка снята (не проставлена), то счета/документы должны создаться и сохраниться в админке, но не выложиться в кабинет пользователей и не должны отправиться емайлы о новых счетах,тоесть должна быть заблокирована функция отправки счетов пользователям. Для разблокировки функции отправки счетов/емайлов по счетам нужно создать кнопку, при нажатии которой счета/документы выложаться пользователям и отправятся емайлы о новом счете.
- В данный момент счета сохраняются в админке. Нужно создать приложение,отдельное от сайта, куда будут сохраняться счета. В админке на страницах счетов нужно создать кнопку, чтобы при ее нажатии выбранные счета исчезали из админки со всех страниц и экспортировались в это приложении.
7. Если пользователь отправляет сообщение через контактную форму сайта и в этот момент залогинен, в форму должны автоматически подтянуться данные пользователя без возможности корректирования пользователем и на странице Сообщений в админке должна быть пометка, что отправил сообщение залогиненый пользователь
8. Безопасность:
- установить Captcha при регистрации/логине, добавлении/редактировании обьявления и отправке сообщения через контактную форму
- скрыть все страницы, где могут быть отображены пользователи сайта и их данные или какие-либо еще данные сайта, которые могут облегчить третим лицам нарушить работу сайта, например файлы карты сайта
- изменить адресные строки на пользовательские, чтобы не прослеживался путь в админке
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